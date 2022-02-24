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Стартовал прием заявок на конкурс «Торговля России 2022»

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Его главная идея — поддержать позитивный опыт российской розницы и стимулировать ее развитие.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявляет о начале проведения пятого конкурса «Торговля России 2022». Цель конкурса — выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной торговли в стране.

В 2022 году торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках форума бизнеса и власти «Неделя ритейла».

Конкурс будет проводится по следующим номинациям:

  • «Лучший торговый город»
  • «Лучшая торговая улица»
  • «Лучший нестационарный торговый объект»
  • «Лучшая ярмарка»
  • «Лучший розничный рынок»
  • «Лучший мобильный торговый объект»
  • «Лучший магазин»
  • «Лучший объект фаст-фуда»
  • «Лучший торговый фестиваль»
  • «Лучший оптовый продовольственный рынок»
  • «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя»

Принять участие в конкурсе могут: органы исполнительной власти, курирующие торговую отрасль, администрации муниципальных образований и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность.

Этапы проведения конкурса:

  • Сбор заявок участников: 01.02.2022 – 01.05.2022;
  • Квалификационный отбор, объявление победителей: до 25.05.2022;
  • Церемония награждения победителей: 06.06.2022.

Для участия в конкурсе участникам рекомендуется заполнить анкету на сайте russiant.org  

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