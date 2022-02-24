Стартовал прием заявок на конкурс «Торговля России 2022»

Его главная идея — поддержать позитивный опыт российской розницы и стимулировать ее развитие.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявляет о начале проведения пятого конкурса «Торговля России 2022». Цель конкурса — выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной торговли в стране.
В 2022 году торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках форума бизнеса и власти «Неделя ритейла».
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Конкурс будет проводится по следующим номинациям:
- «Лучший торговый город»
- «Лучшая торговая улица»
- «Лучший нестационарный торговый объект»
- «Лучшая ярмарка»
- «Лучший розничный рынок»
- «Лучший мобильный торговый объект»
- «Лучший магазин»
- «Лучший объект фаст-фуда»
- «Лучший торговый фестиваль»
- «Лучший оптовый продовольственный рынок»
- «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя»
Принять участие в конкурсе могут: органы исполнительной власти, курирующие торговую отрасль, администрации муниципальных образований и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность.
Этапы проведения конкурса:
- Сбор заявок участников: 01.02.2022 – 01.05.2022;
- Квалификационный отбор, объявление победителей: до 25.05.2022;
- Церемония награждения победителей: 06.06.2022.
Для участия в конкурсе участникам рекомендуется заполнить анкету на сайте russiant.org
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