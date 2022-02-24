Стартовал прием заявок на конкурс «Торговля России 2022»

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявляет о начале проведения пятого конкурса «Торговля России 2022». Цель конкурса — выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной торговли в стране.

В 2022 году торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках форума бизнеса и власти «Неделя ритейла».

⠀

Конкурс будет проводится по следующим номинациям:

«Лучший торговый город»

«Лучшая торговая улица»

«Лучший нестационарный торговый объект»

«Лучшая ярмарка»

«Лучший розничный рынок»

«Лучший мобильный торговый объект»

«Лучший магазин»

«Лучший объект фаст-фуда»

«Лучший торговый фестиваль»

«Лучший оптовый продовольственный рынок»

«Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя»

Принять участие в конкурсе могут: органы исполнительной власти, курирующие торговую отрасль, администрации муниципальных образований и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность.

Этапы проведения конкурса:

Сбор заявок участников: 01.02.2022 – 01.05.2022;

Квалификационный отбор, объявление победителей: до 25.05.2022;

Церемония награждения победителей: 06.06.2022.

Для участия в конкурсе участникам рекомендуется заполнить анкету на сайте russiant.org