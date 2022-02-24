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В аэропорту Толмачево все рейсы в приграничные с Украиной города России выполняются по расписанию

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Об этом рассказали в пресс-службе новосибирского аэропорта.

Из новосибирского аэропорта Толмачево продолжают выполняться рейсы в российские города, находящиеся в приграничной с Украиной зоне. Об этом сегодня, 24 февраля, «МК в Новосибирске» сообщили в пресс-службе аэровокзала.

«Все рейсы выполняются по расписанию. Пока от авиакомпаний не приходило никаких уведомлений об отмене», — прокомментировали в аэропорту.

Из Толмачево можно улететь в один из следующих находящихся на границе с Украиной городов: Белгород, Курск и Ростов-на-Дону.

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