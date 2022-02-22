Новосибирские спасатели предупреждают о сходе снега с крыш из-за весенней погоды

Спасатели предупреждают новосибирцев о возможном сходе снега и наледи с крыш из-за потепления. Местным жителям стоит быть осторожнее и держаться подальше от стен высотных домов, о чем рассказала в пресс-службе ГУ МЧС России по региону 22 февраля 2022 года.



По прогнозу синоптиков в Новосибирской области в ближайшие дни ожидается повышение дневных температур воздуха до плюсовой отметки. Однако в ночное время градусники термометров по-прежнему будут опускаться до минусовых показателей. Из-за перепада температур и скопившегося за зиму снега на крышах зданий происходит образование наледи.



Сотрудники МЧС призывают управляющие компании, владельцев частных и дачных домов своевременно и регулярно убирать снег с крыш зданий, при этом соблюдая все меры безопасности. Территория, на которую планируется сброс снега с кровель высотных зданий обязательно должна быть огорожена специальной лентой. В опасных местах необходимо выставить предупреждающие знаки.



«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – не нужно рассматривать, что произошло. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Необходимо как можно быстрее прижаться к стене. Также не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега», – подчеркивают спасатели.



При угрозе жизни или случившемся ЧС необходимо незамедлительно позвонить по телефонам «101», «112».