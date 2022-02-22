Площадь Будагова в Новосибирске перекроют на 23 февраля

23 февраля в Новосибирске перекроют площадь Будагова из-за салюта. Движение транспорта будет остановлено с 8 часов утра до 22 часов вечера. Целый день проезд от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по адресу: ул. Обская, 2 будет оставаться закрытым.

«Объезд для всех видов транспорта организуют по дорогам общего пользования», — говорится в распоряжении мэра Анатолия Локтя.

В постановлении уточняется, что в среду также с 8 утра до окончания праздничных мероприятий ведут ограничения на парковку возле здания по адресу: ул. Обская, 2.

Салют в честь Дня защитника прогремит в Новосибирске 23 февраля. Его проведет 1-я общевойсковая армия. Планируется запуск более 800 фейерверков из салютных установок и 30 залпов из военных гаубиц.