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Для уборки снега на новосибирских улицах закупят новую технику

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Машины обойдутся почти в 18 миллионов рублей.

Новую снегоуборочную технику закупят для новосибирского «Дорожно-эксплуатационного учреждения №1». За нее готовы заплатить 17,9 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, «ДЭУ № 1» собирается приобрести две комбинированных дорожных машины и ковшовый погрузчик. Машины должны быть оснащены передним плужным снегоочистителем, поливомоечным оборудованием, распределителем твердых материалов для борьбы с гололедом и щеткой.

«Поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику по адресу МКУ «ДЭУ №1» в срок до 31 августа 2022 года с даты заключения контракта», — сказано в документации о закупке.

Машины должны быть новыми, выпущенными не ранее 2022 года. В течение гарантийного срока их ремонтом будет заниматься поставщик. Технику обещают привезти до конца этого лета.

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