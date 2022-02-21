Для уборки снега на новосибирских улицах закупят новую технику

Новую снегоуборочную технику закупят для новосибирского «Дорожно-эксплуатационного учреждения №1». За нее готовы заплатить 17,9 миллиона рублей.



По данным сайта госзакупок, «ДЭУ № 1» собирается приобрести две комбинированных дорожных машины и ковшовый погрузчик. Машины должны быть оснащены передним плужным снегоочистителем, поливомоечным оборудованием, распределителем твердых материалов для борьбы с гололедом и щеткой.



«Поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику по адресу МКУ «ДЭУ №1» в срок до 31 августа 2022 года с даты заключения контракта», — сказано в документации о закупке.



Машины должны быть новыми, выпущенными не ранее 2022 года. В течение гарантийного срока их ремонтом будет заниматься поставщик. Технику обещают привезти до конца этого лета.