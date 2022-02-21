В Новосибирской области значительно снизились темпы прироста заболеваемости COVID-19

В Новосибирской области темп прироста за неделю с 14 по 20 февраля снизился на 140% по сравнению с предыдущей.

«У нас снизился темп прироста — всего 13%. В прошлую неделю было 153%. По-прежнему в симптоматике коронавирусной инфекции преобладает симптоматика ОРВИ. Удельный вес городского населения Новосибирска среди заболевших составляет 64%», — рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов,

По словам министра регионального здравоохранения Константина Хальзова, за прошедшие сутки зарегистрировали 5001 заболевшего коронавирусом. Госпитализация потребовалась 94 пациентам. Накануне в области выявили 5205 заразившихся.