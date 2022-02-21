В Новосибирске снимут рекламные щиты, установленные не по правилам

Городской центр наружной рекламы» планирует демонтировать незаконно размещенную рекламу в Новосибирске. На эти цели он потратит 492 тысячи рублей.



«Исполнитель оказывает услуги по демонтажу рекламных и информационных конструкций, установленных и эксплуатирующихся с нарушением, с последующей транспортировкой демонтированных объектов на территорию для хранения. Результатом оказания услуги должно быть освобождение места от объекта с восстановлением нарушенных элементов городского благоустройства», — сказано в документации к аукциону.



Не уточняется, на каких именно улицах будут демонтирована реклама, однако называется общая площадь всех конструкций, которые планируется снести, — 324 квадратных метра.



К работам победившая компания приступит только в марте, подведение итогов аукционов намечено на 28 февраля. Демонтировать щиты и баннеры победитель должен будет в течение пяти дней. Деньги будут направлены из бюджета города на текущий год.