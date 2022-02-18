Павильоны возле новосибирского железнодорожного вокзала собираются снести

Власти Новосибирска планируют демонтировать павильоны, находящиеся возле станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» рядом с железнодорожным вокзалом.

«По информации администрации Центрального округа, мэрией города Новосибирска договора аренды земельных участков для размещения павильонов, расположенных на площади Гарина-Михайловского, прекращены. В отношении павильонов имеются решения о демонтаже, принятые комиссией по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов», — сказано в ответе мэрии на запрос депутата горсовета Ростислава Антонова.

Демонтажем будет заниматься департамент строительства и архитектуры мэрии, при этом точные сроки работ не названы.

Кроме того, в ответе мэрии говорится, что застройщик ООО «Сталкер» получил разрешение на строительство подземного перехода на площади Гарина-Михайловского. Застройщик представил «техусловия департамента транспорта и дорожного благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска ‹…› на присоединение земельного участка к автомобильным дорогам местного значения и технические условия ‹…› на отвод и подключение поверхностных ливневых стоков ‹…›».