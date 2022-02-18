Анатолий Локоть предположил голосовать за талисман новогодней столицы через портал Госуслуг

Власти Новосибирска не исключили, что голосование по выбору талисмана Новогодней столицы России может быть организовано на портале Госуслуг. Об этом на пресс-конференции 18 февраля сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, открытые площадки без подтверждения своих данных открывают простор для участия в голосовании людей за рамками целевой аудитории, на которых направлен тот или иной опрос, чтобы составить социологическую картину, либо применяются технологические методы для накруток.

«Сегодня мы решаем эту задачу, мое поручение такое есть — каким образом защититься, а может быть, использовать уже и известные площадки, предложенные для проведения подобных опросов. Я имею в виду электронную площадку Госуслуг»,— отметил глава города.