На месте недостроенного «Сибсельмаша» в Новосибирске возведут апарт-отель

В текущем году в Новосибирске на площади Маркса снесут недостроенный ДК «Сибсельмаш» и начнут строительство многофункционального комплекса с апартаментами, магазинами, офисами и фитнес-центром. Как сообщает ИА «Новосибирск», сносом займется компания местного девелопера Тимура Саттарова.

Проект разработала мастерская Фефелова. Комплекс будет состоять из восьми корпусов высотой от девяти до 24 этажей, общая площадь составит 146 тыс. квадратных метров. Проект прошел экспертизу и уже был представлен на градостроительном совете мэрии Новосибирска.

Как сообщает архитектор Мария Фефелова, комплекс будет представлять симметричную композицию из пяти зданий, под которым будет располагаться двухуровневая автостоянка на 870 машино-мест. Общая площадь застройки с учетом парковки составит 180 000 квадратных метров. В центре двора для подземной стоянки планируют возвести большой купол из стекла.

Фото: nsknews.info