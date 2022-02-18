Борщ как деликатес: стоимость набора для борща за последние пять лет выросла в два раза

По данным Росстата, с 2017-го по 2022 год борщевой набор подорожал в два раза. Еще пять лет назад капуста стоила 18,46 рублей, сейчас — 59,96 рублей. Картошка подорожала 20,8 до 48,24 рублей. Морковь выросла в цене с 26,98 до 48,37 рублей.

Рост цен на продукты — одна из самых обсуждаемых тем федеральным правительством. Минсельхоз предлагал изменить ситуацию в лучшую сторону увеличением посевных площадей. Овощи открытого грунта в 2022 году планируется посеять на 196,6 тысячах га (+7,9%), а картофель — посадить на 298,7 тысячах га (+6,7%).

Отметим, что стоимость минимального продуктового набора в расчете на месяц по Новосибирской области в декабре 2021 года достигла 5358 рублей — только за месяц эта сумма выросла на 2,6%, а за год — 19,3%.