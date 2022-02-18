В метро Новосибирска приедут московские вагоны с пробегом

Мэрия Москвы отдает нашему городу бывшие в употреблении вагоны метро, а также трамваи и автобусы. Об этом сообщил заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин на заседании комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству. По его словам, в конце прошлого года Москва подтвердила эту возможность.

«В декабре наши специалисты выехали в Москву по ответному письму на обращение нашего губернатора к мэру Собянину. Они оценили техническое состояние транспорта, — сообщил Михаил Никулин. — Наиболее серьезное предложение — по вагонам метрополитена. Остаточный парк моделей, которые пригодны для нас, это буквально пять-шесть единиц. В настоящее время мы отправили заявку, подтверждающую нашу заинтересованность их забрать.

Замначальника управления пассажирских перевозок отметил, что их специалисты регулярно мониторят возможности получить транспорт. Но не все модели, которые раздает Москва, подходят Новосибирску. Например, нет смысла брать транспорт, который здесь никогда не использовался: его проблематично обслуживать и не будет возможности использовать его как комплект запчастей.

В конце 2021-го начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло говорил, что срок эксплуатации вагонов метро заканчивается — обновить поезда нужно в ближайшие девять лет. Но из бюджетов деньги не выделяют, а своих денег на это предприятию не хватит. Сейчас весь парк новосибирского метро старый, половина парка — вагоны 1985 года выпуска.

«Сегодня из парка вагонов, которые поступили в метрополитен в 1985 году, с момента его открытия, отремонтировано 56 вагонов (14 составов). Ремонт идет с 2013 года, — перечислял в декабре начальник новосибирского метро. — Всего в парке 104 вагона, последний вагон из старой серии закуплен в 2014 году», — отметил он.

Фото: архивы пресс-служб