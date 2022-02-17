Андрей Травников проконтролировал работы на стройплощадке нового кампуса НГУ

Губернатор Андрей Травников провел выездное совещание, на котором оценил темпы строительства кампуса мирового уровня НГУ, обсудил вопросы организации строительных работ в условиях знакового района Новосибирска — Академгородка.

«Конечно, сроки очень сжатые. Мы взяли на себя повышенные обязательства – хотелось бы закрыть контур первого объекта уже в этом году. Объем строительства – значительный, это целый комплекс зданий физматшколы и университета, общей площадью 75 тыс. квадратных метров. На сегодняшний день общая стоимость строительства из разных источников финансирования 11 млрд 800 млн рублей, она будет уточняться по мере выхода отдельных объектов из экспертизы.



Особенность строительства в том, что работы ведутся в густонаселенном районе, в Академгородке – в знаковом районе для Новосибирска. Это нужно учитывать с точки зрения организации работ на площадке, защиты зеленых насаждений, организации транспортного обеспечения стройки. Для решения всех этих вопросов, взаимодействия с городом, областью, с коммунальными предприятиями создан постоянно действующий штаб, возглавляет его первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, поэтому, работаем как единая, слаженная команда», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.