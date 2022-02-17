В общественном транспорте Новосибирской области появятся тревожные кнопки

В Новосибирской области в общественном транспорте появятся тревожные кнопки, по которым водители или кондукторы смогут вызвать представителей Росгвардии, сообщила ndn.info руководитель пресс-службы управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.

«У водителя или кондуктора будет тревожная кнопка. В случае правонарушения они смогут ею воспользоваться и вызвать сотрудников вневедомственной охраны, которые будут пресекать в нарушения в отношении пассажиров или экипажа», — прокомментировала представитель ведомства.

В других регионах эта практика уже применяется. Теперь систему начали тестировать и в Новосибирской области. Тревожными кнопками планируется оснастить весь муниципальный транспорт. Госпожа Табатчикова подчеркнула, что речь не идет о том, чтобы с помощью кнопки ловить безбилетников.