Барсуки в Новосибирском зоопарке проснулись после зимней спячки

В Новосибирске зоопарке вышли из спячки барсуки, сообщается в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

«Как только сотрудники зоопарка увидели, что животные вышли из своих утепленных домиков и укрытий, их вольеры были расчищены от снега. Долгий зимний сон – это особый режим для организма животного, выйти из него нельзя стремительно и сразу. Все начинается с коротких прогулок», — сказано в сообщении.

Сотрудники отмечают, что аппетит к животным возвращается постепенно, каждый день порции для них увеличивают.

Фото: В. Габов