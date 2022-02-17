Барсуки в Новосибирском зоопарке проснулись после зимней спячки

Сотрудники зоопарка отмечают, что это один из «самых верных признаков весны».
В Новосибирске зоопарке вышли из спячки барсуки, сообщается в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
«Как только сотрудники зоопарка увидели, что животные вышли из своих утепленных домиков и укрытий, их вольеры были расчищены от снега. Долгий зимний сон – это особый режим для организма животного, выйти из него нельзя стремительно и сразу. Все начинается с коротких прогулок», — сказано в сообщении.
Сотрудники отмечают, что аппетит к животным возвращается постепенно, каждый день порции для них увеличивают.
Фото: В. Габов
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