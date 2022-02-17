За столетие среднегодовая температура в Новосибирске выросла на 3°C

Среднегодовая температура в Новосибирске за столетие выросла до +4°C. Об этом корреспонденту ngs.ru сообщили в новосибирском Гидрометцентре. Отметим, что нормой считается температура чуть выше +1°C.



«Наибольшее повышение среднегодовой температуры, по нашим данным, происходит из-за того, что теплее становится зимний сезон. Летом этого тренда на повышение особо не прослеживается, — рассказала начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. — Среднегодовая температура в Новосибирске — не монотонна. Самая низкая температура была зафиксирована в 2010 году. Серьезных пиков вниз в холодную сторону было всего 3–4 за век. Остальные идут на повышенном фоне. 2020 год был очень теплый за счет колоссальной аномалии. Это был самый теплый год во всей России. В 2021 году температура в целом была выше средней».



Эксперты связывают повышение средней температуры с общими климатическими процессами.



«Глобальное потепление опровергать как-то сложно. Колебания температуры характерны для периода глобального потепления — они будут сохраняться. Это называется изменчивость. И некоторые ученые предполагают, что она будет только нарастать», — прокомментировала эксперт.