Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске подключили к отоплению

На станции метро «Спортивная» в Новосибирске запустили отопление. Об этом говорится в телеграм-канале Сибирской генерирующей компании (СГК).

«Подали тепло от ТЭЦ-2 новой станции метро «Спортивная». Для этого в 2021 году построили 168-метровую теплосеть, которая прошла через тоннель в дамбе Октябрьского моста», — прокомментировали в пресс-службе СГК.

В компании также сообщили, что к подаче тепла готовились в течение двух лет. Так, для этого капитально отремонтировали трубопровод в дамбе Октябрьского моста, а еще головной участок ТЭЦ, расположенный на площади Лыщинского.

Известно также, что ООО «СпецТрансСтрой» установили два инженерно-тепловых пункта и магистральный трубопровод. Длина его составляет 93 метра. Помимо этого, на «Спортивной» есть оборудование, позволяющее контролировать температуру внутри станции.

Фото: архивы пресс-служб