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Маршал Покрышкин в окружении цветов: какой будет обновленная площадь Маркса?

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Мэрия Новосибирска представила дизайн-проект горожанам — высказать свои пожелания можно до конца февраля.

Дизайн-проект благоустройства площади Маркса, предложенный мэрия, опубликован на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск». Жители могут ознакомиться с ним, высказать свои пожелания и замечания.

Проект предусматривает благоустройство на территории площадью более 4,5 тыс. квадратных метров. Одно из основных изменений — перенос памятника маршалу авиации А.И. Покрышкину с принадлежащего частному лицу участка на муниципальный. При этом менять сам памятник авторы проекта не предлагают.

Монумент Покрышкину планируют окружить цветами, кустарниками и подсветкой. Возле памятника появится гладкий вяз, яблоня, сирень и розы. Для цветников планируют использовать астры, котовники, ирисы, герани, пионы и тысячелистники. Рядом разработчики проекта предлагают вымостить красивые пешеходные дорожки.

Обсуждение проекта благоустройства проходит в онлайн-формате. Оно продлится до 28 февраля этого года. Свои предложения горожане могут направить на электронную почту depculture54@gmail.com.

Фото: архивы пресс-служб

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