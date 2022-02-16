Маршал Покрышкин в окружении цветов: какой будет обновленная площадь Маркса?

Дизайн-проект благоустройства площади Маркса, предложенный мэрия, опубликован на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск». Жители могут ознакомиться с ним, высказать свои пожелания и замечания.

Проект предусматривает благоустройство на территории площадью более 4,5 тыс. квадратных метров. Одно из основных изменений — перенос памятника маршалу авиации А.И. Покрышкину с принадлежащего частному лицу участка на муниципальный. При этом менять сам памятник авторы проекта не предлагают.