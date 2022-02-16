Когда в Новосибирской области начнут снимать ковидные ограничения?

До конца этой недели будет принято решение о снятии части коронавирусных ограничений в Новосибирской области. То, что режим ослабят, стало известно еще в понедельник, на оперативном совещании при губернаторе. 16 февраля стали известны более точные сроки.



«Снимать будем поэтапно, но однозначно принято решение принципиальное, что с ближайшего понедельника пойдут учиться в очном режиме. Так называемый всеобщий карантин прекратится. Какие послабления еще будут приняты, мы решим до конца этой недели. В следующий понедельник будет об этом объявлено, — рассказал Андрей Травников в прямом эфире на канале «Вести.Новосибирск».



Губернатор добавил, что снижение заболеваемости коронавирусом в регионе ожидается уже в ближайшее время. «Окончание волны будет более растянуто, но с каждой неделей будет снижаться нагрузка на наше первичное звено, и медики смогут вернуться к своим основным задачам, — отметил глава региона.