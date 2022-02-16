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Весной пойдем на спад: новосибирский ученый — о пятой волне коронавируса

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Кандидат биологических наук Сергей Седых считает, что «скоро мы перевалим за максимум».

Спад пятой ковидной волны в Новосибирской области ожидается в середине марта. Такой прогноз дал кандидат биологических наук Сергей Седых во время специального выпуска «Вести Новосибирск» 16 февраля.

«Количество зараженных не может расти бесконечно. Скоро мы перевалим за максимум, а после начнется снижение. Спад, конечно, будет не такой резкий. К середине марта эту волну пройдем», — отметил ученый.

По словам эксперта, новый штамм «омикрон» гораздо более заразен, в отличие от «дельты». Заболевает значительно больше людей. Однако болезнь протекает легче, в связи с этим госпитализируется меньше пациентов.

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