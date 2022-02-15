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Анатолий Локоть назвал главные для Новосибирска проблемы

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Мэр отметил, что ранее острая проблема общественного транспорта постепенно решается.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о центральных для нашего города проблемах в ходе сессии горсовета.

Депутат Игорь Украинцев попросил главу города назвать три основные проблемы. Анатолий Локоть отметил, что проблем больше и они «вытекают из тех задач, которые стоят перед нами».

«Проблемы связаны с дорогами, благоустройством, озеленением, освещением улиц. Это то, что влияет на имидж и улучшает качество жизни в городе. Решением этих проблем мы занимаемся», — подчеркнул градоначальник.

При этом мэр отметил, что раньше остро стояла проблема муниципального общественного транспорта, но ее постепенно решают.

Фото: архивы пресс-служб

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