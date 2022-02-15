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Какое место в рейтинге качества жизни заняла Новосибирская область?

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За год наш регион опустился на одну позицию.

Новосибирская область упала в рейтинге регионов по качеству жизни. По версии информагентства «РИА Новости» столица Сибири опустилась на с 22 на 23 место, оказавшись ниже Рязани и Адыгеи.

Отмечается, что по итогам 2021 года инфляция Новосибирской области 9,2%. Также по данным Росстата, продовольственные товары подорожали на 12%, а промышленные – почти на 21%.

При этом создатели рейтинга добавляют, что в целом качество жизни в регионах России стало выше.

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