В Академгородке завершают строительство новой гимназии

«Было принято решение на условиях софинансирования по нацпроекту построить новое здание на 1100 мест. Гимназия по адаптированному проекту была построена достаточно быстро – за полтора года. В ближайшие месяцы мы получим акт ввода объекта, планируется, что 1 сентября дети придут в новую школу, — отметил замгубернатора. — В здании предусмотрены отдельные блоки для начальной, средней и старшей школы, дополнительного образования, спортивные блоки, актовый зал, просторная столовая. Это современный комплексный проект с интересным решением по спортивному ядру – здесь можно заниматься в любое время года. Общая стоимость строительства – порядка 1,3 млрд рублей. Дизайнерское решение по фасаду гимназии и цветовое решение принимались коллегиально родителями, учителями и учениками. Не во всех новых школах создаются условия доступной среды для маломобильных граждан – от входа в школу до каждого этажа. Кроме того, полностью обеспечена безопасность учебного процесса. Создан не просто объект образования, а новое, современное учреждение».