В Академгородке завершают строительство новой гимназии

Здесь создана безбарьерная среда, оборудованы лифты, подъемники, пандусы, организовано несколько спортивных локаций.
Замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов 15 февраля проинспектировал ход строительства МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке», строительство которой завершается в рамках нацпроекта «Образование». В частности, господин Нелюбов подчеркнул, что решение о строительстве нового здания гимназии №3 было принято губернатором Новосибирской области. Ранее образовательная организация находилась в приспособленном здании, в ней были небольшие кабинеты – и в таких условиях обучалась тысяча детей.
«Было принято решение на условиях софинансирования по нацпроекту построить новое здание на 1100 мест. Гимназия по адаптированному проекту была построена достаточно быстро – за полтора года. В ближайшие месяцы мы получим акт ввода объекта, планируется, что 1 сентября дети придут в новую школу, — отметил замгубернатора. — В здании предусмотрены отдельные блоки для начальной, средней и старшей школы, дополнительного образования, спортивные блоки, актовый зал, просторная столовая. Это современный комплексный проект с интересным решением по спортивному ядру – здесь можно заниматься в любое время года. Общая стоимость строительства – порядка 1,3 млрд рублей. Дизайнерское решение по фасаду гимназии и цветовое решение принимались коллегиально родителями, учителями и учениками. Не во всех новых школах создаются условия доступной среды для маломобильных граждан – от входа в школу до каждого этажа. Кроме того, полностью обеспечена безопасность учебного процесса. Создан не просто объект образования, а новое, современное учреждение».
Сейчас практически все работы на объекте завершены. В трех блоках гимназии предусматривается размещение 16 кабинетов начальных классов, спортивного зала, библиотеки с читальным залом, зала хореографии, кабинетов информатики и иностранных языков, 2-х групп продленного дня со спальней. Также будут размещены учебные кабинеты 5-11 классов, а также кабинеты технологии для девочек, кабинеты химии, физики с лабораториями, информатики, иностранных языков. Кроме того, предусмотрено размещение пищеблока с обеденным залом, двух больших спортивных залов, учебных мастерских для мальчиков, медицинского блока, актового зала, кабинетов дополнительного образования и различных административно-хозяйственных помещений.
В здании предусмотрено устройство лифтов, подъемников, пандусов, а также санитарных узлов на каждом этаже. На территории гимназии оборудована хоккейная коробка, беговые дорожки с искусственным покрытием, в том числе беговая дорожка на 100 м, яма для прыжков в длину, гимнастический городок, площадки с искусственным покрытием для игры в волейбол и баскетбол, игровые площадки для детей начальных классов, учебно-опытный участок и хозяйственная зона.
Фото: архивы пресс-служб
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