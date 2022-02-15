На Обском море в Новосибирске появились сотни иглу

Новосибирцы возвели поселок эскимосов на фестивале «Иглу-2022». Ежегодное мероприятие прошло на льду Обского водохранилища в Советском районе.

Фестиваль «Иглу-2022» проходит с 2008 года: за 14 лет он вырос в масштабное мероприятие. По словам организаторов из оздоровительного клуба «Спектр», люди приезжают в Новосибирск из соседних регионов — Томск, Кузбасс, Чита, а также из Бердска и Куйбышева.

Для строительства снежного жилища эскимосов лопата и пила – необходимый минимум. А дальше ─ на что хватает фантазии. В городе эскимосов можно найти иглу на любой вкус: на одного, на двух хозяев и даже небольшую семью. В стройматериалах участники не ограничены, но как на любом конкурсе ограничены по времени. Поэтому и скорость, и внешний вид иглу имеют значение.

Организатор фестиваля «Иглу-2022» Вячеслав Горюнов рассказал, чтобы переночевать, эскимос строит иглу за 40 минут. Рекорд конкурса прошлых лет ─ 67 минут.

За несколько часов на фестивале возвели 123 иглу. Азарт охватил многих гостей, приехавших посмотреть конкурсные работы: так появились новые постройки. Те, кто не принял участие в 2022 году, запланировали вернуться сюда следующей зимой.

Фото: Илья Косьяненко