На ремонт новосибирских дорог к МЧМ-2023 потратят более 700 миллионов рублей

В Новосибирске отремонтируют пять дорог к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. По данным сайта госзакупок, на это выделят 732 миллиона рублей.



Согласно документации, до конца 2022 года рабочие отремонтируют участки дорог по следующим адресам: проспект Дзержинского (от улицы Кошурникова до Ползунова), улица Котовского (от Станиславского до Блюхера), Гусинобродское шоссе (от Есенина до Коминтерна), улица Дуси Ковальчук (от площади Калинина до Богдана Хмельницкого) и проспект Карла Маркса (от площади Лыщинского до площади Маркса).



Эти улицы находятся в списке гостевых маршрутов на МЧМ-2023. Рабочие отремонтируют покрытие проезжей части, а также тротуары.



Кроме того управление дорожного строительства Новосибирска объявило еще один конкурс – на разработку проектно-сметной документации на ремонт дорог. За это заплатят почти 12 миллионов рублей. Документация для ремонта дорог должна быть готова к 1 апреля.