Какая сумма ушла на оплату больничных листов новосибирцев в 2021-м?

Более 1,2 млн больничных было выдано в Новосибирской области в 2021 году, при этом доля электронных листков выросла с 54,5 до 83,5%. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на новосибирское отделение Фонда социального страхования.



«В 2021 году было выдано 1,2 миллиона листков нетрудоспособности, в 2020-м – 1,19 миллиона. Оплачено 14,1 миллиона дней больничных на 13,8 миллиарда рублей», – пишет издание.



Годом ранее расходы на оплату больничного также составили порядка 14,4 млн дней на такую же сумму – 13,8 млрд рублей.



Новосибирское отделение ФСС оплачивало больничные не только жителям регионов, но и гражданам из других субъектов РФ в случае, если работодатель зарегистрирован на территории Новосибирской области.



В службе отметили, что некоторые новосибирцы за время болезни оформляли по 2 или 3 больничных. Самый дорогой больничный за год стоил 2,5 тысячи рублей в день.