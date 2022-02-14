Постепенное снятие коронавирусных ограничений запланировано для Новосибирской области

Об этом сообщил Андрей Травников в ходе оперативного совещания с членами регионального правительства.
Губернатор Андрей Травников отметил, что ситуация с ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией в нашем регионе сегодня стабильная, в том числе и среди детей. Наблюдается снижение темпов прироста выявляемых случаев заболевания у всех возрастных категорий населения. «Очевидно, на этой неделе мы пройдем пик пятой волны. Нас уже научили предыдущие четыре волны, что очень важно как своевременно принимать решения о введении дополнительных ограничений, так и своевременно, поэтапно их снимать. Просьба к коллегам-руководителям: исходить из этой установки, готовиться к поэтапной отмене ранее введенных ограничений».
Учреждения здравоохранения Новосибирской области продолжают работать в режиме повышенной готовности. Служба скорой помощи за прошедшую неделю осуществила 18 021 выезд, что на 5% меньше, чем на предыдущей неделе. Служба 122 отработала в максимально возможном напряжении – за неделю поступило 103 130 обращений граждан (на 30% меньше предыдущей недели).
Константин Хальзов уточнил: сегодня есть небольшое увеличение числа госпитализируемых за счёт большого объема выявляемых с коронавирусом пациентов, но тяжесть состояния больных сегодня меньшая по сравнению с третьей и четвертой волнами.
В регионе продолжается массовая вакцинация от заболевания COVID-19 – всего на территорию Новосибирской области поступило 2 млн 99 тыс. 675 комплектов вакцины. Первым компонентом привиты 1 млн 537 тыс. 632 человека, законченный курс вакцинации имеют 1 млн 460 тыс. 652 жителя Новосибирской области. Показатель вакцинации жителей возрастной категории старше 60 лет – 518 тыс. 514 человек.
За последние сутки зарегистрировано 5824 случая заболевания ковидом, госпитализированы 99 пациентов с подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию. Общий коечный фонд – 4855 коек, этого достаточно для всех, нуждающихся в госпитализации.
Фото: архивы пресс-служб
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