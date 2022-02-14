Постепенное снятие коронавирусных ограничений запланировано для Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников отметил, что ситуация с ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией в нашем регионе сегодня стабильная, в том числе и среди детей. Наблюдается снижение темпов прироста выявляемых случаев заболевания у всех возрастных категорий населения. «Очевидно, на этой неделе мы пройдем пик пятой волны. Нас уже научили предыдущие четыре волны, что очень важно как своевременно принимать решения о введении дополнительных ограничений, так и своевременно, поэтапно их снимать. Просьба к коллегам-руководителям: исходить из этой установки, готовиться к поэтапной отмене ранее введенных ограничений».

Учреждения здравоохранения Новосибирской области продолжают работать в режиме повышенной готовности. Служба скорой помощи за прошедшую неделю осуществила 18 021 выезд, что на 5% меньше, чем на предыдущей неделе. Служба 122 отработала в максимально возможном напряжении – за неделю поступило 103 130 обращений граждан (на 30% меньше предыдущей недели).