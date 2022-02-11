Новосибирская область получит 1,4 млрд рублей на развитие первичного звена здравоохранения

Поликлиники и ФАПы Новосибирской области получат дополнительные средства на модернизацию. О решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.



«В связи с увеличением цен на строительные ресурсы и увеличением цен заключенных контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одобрены предложения о выделении дополнительных средств Новосибирской области. В 2022 году регион получит дополнительно 1,2 млрд рублей, в 2023 году — 524 млн рублей, в 2024 году — 658 млн рублей, — цитирует депутата от Новосибирской области пресс-служба регионального правительства. — Думаю, особенно важно, что значительные средства будут дополнительно направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения области. Поликлиники и ФАПы региона получат сверх запланированного 640 млн рублей в 2022 году, 165 млн рублей в 2023 году и 628 млн рублей в 2024 году».



За пять лет реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021-2025 годы» планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 40 объектов. Кроме того, региональные власти хотят закупить для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и около 2,2 тысячи единиц оборудования.