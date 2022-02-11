Продуктовые наборы получат студенты новосибирских колледжей

В Министерстве образования Новосибирской области утвердили состав продуктовых наборов для студентов колледжей, которые перешли на дистантанционное обучение 9 февраля, и для школьников из районов области. Как сообщает vn.ru, в состав вошли: гречка, рис, макароны, мука, рыбные консервы, печенье, сок, молоко, чай и какао. Среди школьников наборы получат дети из многодетных семей, дети с ОВЗ и инвалиды.

«Родители получением продуктовых наборов интересуются, но обращений было пока немного, – прокомментировали vn.ru сотрудники министерства образования. – Был звонок из Чановского и Искитимского районов».

Стоимость сухих пайков на восемь дней для обучающихся пять дней в неделю составит 464 рубля. Для тех, кто обычно посещает занятия шесть дней в неделю, – 580 рублей.