23 февраля новосибирцев ждет праздничный салют

В День защитника Отечества перекроют дороги с 8:00 до 22:00. Мэрия Новосибирска постановила ввести временное прекращение движения транспортных средств в период подготовки и проведения артиллерийского салюта 23 февраля 2022 года. С 8 часов утра и до позднего вечера новосибирцы не смогут проехать от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по улице Обская, 2.

Ожидается, что артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества в Новосибирска будут запускать с Михайловской набережной.

За соблюдением ограничений будут следить сотрудники МВД. Кроме того, полиция усилит охрану общественного порядка и безопасности граждан на территории, где будут запускать салют.