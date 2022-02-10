Кто установит «умные» остановки в Новосибирске?

Власти Новосибирска объявили открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов дорожного сервиса. Как сообщает пресс-служба мэрии города, прием заявок будет проходить с 11 до 28 февраля. Конкурсные предложения — с 4 апреля до 1 июля.

В рамках соглашения предполагается установка 210 остановок общественного транспорта с бесплатным Wi-Fi и USB-зарядками двух типов: 140 навесов и 70 навесов с павильонами. Обязательный объем инвестиций – не менее 395 млн рублей. Срок действия концессионного соглашения – 15 лет.

Победителем признается участник, предложивший наилучшие условия. «В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник, представивший раньше конкурсное предложение», — отмечается в сообщении мэрии.