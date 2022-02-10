В Новосибирске испытали экспресс-тест на выявление «омикрон»-штамма

В новосибирских лабораториях прошла апробация одношаговой мультиплексной ПЦР-тест-системы для оперативного выявления штамма коронавируса «омикрон».

Система для быстрого тестирования была разработана в НИИ гриппа имени Смородинцева. Испытания теста также прошли в Петербурге и других городах России.

«Набор включает в себя мультиплексную систему праймеров и зондов: систему, специфичную к последовательности гена N SARS-CoV-2; систему для детекции SARS-CoV-2 варианта омикрон (BA.1) по характерной инсерции в гене S и систему, детектирующую внутренний контроль (ген человека)», – сказано в сообщении института.

Производство тест-системы для исследовательских целей запустили компании новосибирские компании «Биолабмикс» и «Биосан».