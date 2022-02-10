Новосибирские поликлиники перешли на дистанционное консультирование

Минздрав Новосибирской области провел проверку нового формата работы с инфекционными больными. Приказ Минздрава РФ и постановление главного санитарного врача России теперь допускают дистанционное ведение пациентов с коронавирусной инфекцией, оформление листка нетрудоспособности без посещения медорганизации и выписка с больничного после семи дней болезни без ПЦР-теста – при этом врач по-прежнему придет домой к тем, кому это действительно необходимо.

Заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова проверила работу поликлиники №17 в Новосибирске. В call-центре здесь работают два оператора. Сотрудники весь день отвечают только на входящие звонки. Регистратура расположена отдельно, пациентов, которые пришли на прием, консультируют другие люди.

В конце прошлой недели Минздрав России внес изменения в приказ № 198н, регламентирующий порядок оказания медицинской помощи при коронавирусе и подозрении на эту инфекцию. Теперь пациентов с бессимптомным или легким течением болезни можно вести удаленно. Елена Аксёнова пояснила, что принцип работы амбулаторного звена изменился кардинально. «Если на прошлой неделе мы даже при легком течении [заболевания] приглашали пациентов открыть или закрыть больничные в отдельные кабинеты, выделенные в зонах для больных с респираторными проявлениями, то после внесения изменений в федеральные нормативы наши регистраторы и операторы перестроили свою работу, изменена логистика, выделены подразделения для работы в дистанционном режиме», – уточнила она.

В Новосибирской области любые обращения пациентов с симптомами ОРВИ принимают по одному стандарту – во всех поликлиниках и по телефону единой регистратуры 122. Для операторов разработан чек-лист, который позволяет предварительно оценить «тяжесть» пациента.

«Регистратор отмечает основные параметры при опросе – результаты [ПЦР-] тестирования, температуру, выдан ли больничный лист, осматривался ли пациент [ранее]. Это все фиксируется в единой информационной системе – не важно, из какого источника пациент оформил обращение за медицинской помощью: 122, личный кабинет, call-центр поликлиники», – объяснила замминистра.

Регистратор по универсальному алгоритму сразу сортирует пациентов с учетом их симптомов, возраста и анамнеза. Вызовы на дом оформляют к тем, у кого болезнь протекает в среднетяжелой форме, к пожилым людям, к маленьким детям. Остальных могут передать на дистанционный мониторинг даже без первичного осмотра. Елена Аксёнова подчеркивает: к тем, кому это действительно необходимо, врач по-прежнему придет домой.

В кабинете дистанционного мониторинга поликлиники №17 работают заведующие двумя терапевтическими отделениями. Врачи видят всех пациентов своей поликлиники, которые call-центр или единая регистратура 122 передают на дистанционный мониторинг, и звонят каждому, чтобы детально оценить состояние, назначить лечение и открыть больничный. После консультации врач решает – отправить инфекционную бригаду на дом или оставить пациента на аудиоконтроле. Тем, кто болеет легко, регулярно звонит робот или живой человек – опрашивает, нет ли ухудшения. Если в процессе лечения появляются тревожные симптомы – к пациенту отправят врача, чтобы не пропустить осложнения. Больные могут и сами набрать номер такого кабинета, если им станет хуже.

Новое постановление главного санитарного врача России Анны Поповой позволяет закрыть больничный лист без ПЦР-тестирования, если у пациента с подтвержденным коронавирусом больше нет никаких симптомов инфекции, и болеет он не менее семи дней.

В поликлиниках в обязательном порядке сохраняются «красные зоны». В первую очередь для тех, кто болеет легко, но все же хочет, чтобы его осмотрел врач. Здесь же берут мазки для ПЦР-теста. На очный прием также может пригласить врач после дистанционной консультации, объясняет дистанционный консультант и заведующая вторым терапевтическим отделением Оксана Король. «Разговаривая с пациентом мы понимаем – есть необходимость [ему] подойти в кабинет. Врач сейчас принимает по предварительной записи. Мы записываем, человек подходит, его доктор слушает, назначает или корректирует терапию», – сообщила она.

На прошлой неделе в поликлинике № 17 после жалоб на скопление пациентов расширили «красную зону», отдав под нее еще один этаж правого крыла здания. Теперь в коридорах практически пусто, хотя некоторые люди по-прежнему приходят самостоятельно, без записи. Главный врач поликлиники Елена Башурова отметила, что количество обращений на прошлой неделе выросло минимум в пять раз: «Если раньше одних мазков, в среднем, было около 100 [в день], то на той неделе мы брали по 650 мазков. И вызовов у нас [обычно] идет 120-180 в рабочие дни, в [минувшее] воскресенье мы зафиксировали 300 вызовов, а в [этот] понедельник – 650. Во вторник – 440».

Изменения, принятые на федеральном уровне, которые допускают дистанционное консультирование легких и бессимптомных пациентов с коронавирусом, позволило поликлинике работать намного эффективнее. «В это воскресенье мы получили приказ и, если честно, выдохнули. Он нам дает возможность при тех же человеческих ресурсах успевать намного больше», – подчеркнула Елена Башурова.