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Астрофотограф из Новосибирска заснял туманность «Розетка»

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Она находится от нас на расстоянии около 5 тысяч световых лет.

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков в своих соцсетях опубликовал фотографии туманности «Розетка», расположенной вблизи одного из больших молекулярных облаков в созвездии Единорог галактики Млечный Путь. Туманность пo внешнему виду напоминает розовый цветок или же розетку, используемую в определенном направлении дизайна. Иногда ee также называют Черепом.

«Туманность «Розетка» и связанное с ней звездное скопление ngc2244 в созвездии Единорога. Масса туманности около 10 тысяч солнечных масс, а расстояние около 5000 световых лет. И да, там активно образуются новые звезды», — отмечает в своем инстаграм-аккаунте новосибирец.

Алексей признался, что «эти пылевые глобулы не давали ему покоя», поэтому он решил пополнить коллекция снимков космических объектов.

Фото: @nsk365

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