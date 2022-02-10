Новосибирский вирусолог спрогнозировал ковидный пик

Новосибирская область приближаются к пиковым значениям пятой коронавирусной волны. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

«В Москве плато уже наступило. А в Новосибирске мы видим очень большой дневной прирост. Вчера, по сравнению с позавчера, прибавилась 1 тысяча заболевших. Мы вполне можем перейти планку 4 тысячи больных в день, но в ближайшую неделю должно наступить насыщение, потому что, по всем расчетам, мы близки к максимуму», — отметил ученый.

Ссылаясь на опыт других стран, вирусолог сообщил, что снижение после «омикрона» идет медленнее, чем подъем заболеваемости.

В то же время главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что сейчас еще рано судить о том, сможем ли мы выйти на плато.