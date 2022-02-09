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Какая станция метро самая востребованная у новосибирцев?

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Пресс-служба поземки обнародовала данные по пассажиропотоку.

Станция метро «Площадь Маркса» признана самой популярной среди местных жителей в 2021 году в Новосибирске. Ее результат — 18,9% от всего пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Второе место — у станции «Заельцовская» (12,3%). Тройку лидеров замыкает «Площадь Ленина» с 11,8% пассажиропотока. Следом идут «Речной вокзал», «Красный проспект» — «Сибирская» и «Студенческая».

Фото: архивы пресс-служб

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