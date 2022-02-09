В Новосибирской области введены дополнительные антиковидные меры

Дополнительные ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, разработанные по предложению Управления Роспотребнадзора, одобрены 3 февраля на внеочередном заседании Правительства Новосибирской области. Соответствующее постановление подписано 9 февраля.

Постановление правительства № 40-п вносит изменения в постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п.

В соответствии с документом, в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области предписано приостановить проведение публичных, массовых мероприятий с участием граждан, оказание соответствующих услуг, кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти РФ, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России.

Согласно введенным ограничениям, размещение в гостиницах граждан в Новосибирской области (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) осуществляется только при наличии у них действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации либо перенесенного в последние 6 месяцев заболевания, или отрицательного результата лабораторного теста, проведенного не более чем за 48 часов до размещения в гостинице.

Отметим, что лица, не достигшие возраста 18 лет, размещаются в гостиницах только при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на наличие СОVID-19, проведенного не более чем за 48 часов до размещения в гостинице.

Кроме того, постановлением работодателям предписано обеспечить дистанционный режим работы на дому не менее чем для 30% штата сотрудников.