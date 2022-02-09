Более 70 соцобъектов построят в Новосибирской области в этом году

Более 70 объектов социальной инфраструктуры планируется построить и ввести в эксплуатацию в Новосибирской области в 2022 году. Это рекордное количество социальных объектов для нашего региона. На реализацию строительной программы в бюджетах разных уровней заложена беспрецедентная сумма — порядка 20 млрд рублей.

Правительством региона направлены все необходимые ресурсы для выполнения масштабной и приоритетной задачи по строительству новых социальных объектов в текущем году. Как отметил исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, строительная программа 2022 года предполагает строительство объектов социальной инфраструктуры – школ, детских садов, медицинских учреждений, домов культуры и спортивных сооружений, возведение домов для служебного жилья и детей-сирот, а также реализацию различных программ, которые помогают решить жилищный вопрос разным категориям граждан: работникам бюджетной сферы, молодым и многодетным семьям, ветеранам и инвалидам.

«В 2022 году правительством Новосибирской области поставлены очень серьезные задачи – по плану нам предстоит ввести в эксплуатацию 73 социальных объекта, среди которых такие значимые, как Многофункциональная ледовая арена, школы в Новосибирске, поселке Восход и селе Шайдурово, детские сады в Тогучине и поселке Чаны, театр им. Афанасьева. Приоритетным направлением остается строительство учреждений первичного медицинского звена – поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, реконструкция уже существующих корпусов районных больниц. В планах – ввод 57 медицинских учреждений, из которых более 40 ФАПов. В целом на строительную программу предусмотрено 19, 887 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. Мы очень активно взаимодействуем с федеральными ведомствами, участвуем в различных программах, национальных проектах, что ежегодно позволяет увеличивать долю софинансирования из федерального бюджета при строительстве социально значимых для нашего региона объектов», — сообщил Алексей Колмаков.