В Новосибирске починили часы обратного отсчета времени до МЧМ-2023

Электронные часы на площади Ленина вновь начали показывать время, оставшееся до начала Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. Электронное табло погасло накануне, 7 февраля.

По словам генерального директора АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023» Владимира Тукмачева, в часах заменили электронную плату. Временные неполадки в работе имиджевого объекта никак не сказались на ходе подготовки региона к мероприятию международного уровня, добавил Тукмачев.

В часах МЧМ-2023 установлен специальный датчик, который получает сигнал со спутника, для синхронизации времени. Поэтому технический сбой не влияет на актуальное время, оставшееся до старта молодежного чемпионата мира, транслируемое на часах обратного отсчета, прокомментировал эксперт.

Напомним, что часы обратного отсчета до МЧМ-2023 запустили на площади Ленина полтора месяца назад, 26 декабря.

Фото: архивы пресс-служб