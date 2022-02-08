Новосибирские пожарные спасли из огня более ста поросят

В Болотнинском районе Новосибирской области ночью пожарные спасли 120 поросят во время возгорания на частной свиноферме в селе Корнилово. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, дым, шедший из-под крыши, обнаружил сторож.



Когда на место прибыл первый пожарный расчет, помещение было сильно задымлено. Два звена газодымозащитной службы направились на разведку. Очаг возгорания вскоре был найден. После этого на ликвидацию открытого горения потребовалось 15 минут.



«Благодаря быстрому определению очага возгорания, пожарным удалось оперативно его ликвидировать, проветрить помещение и не дать задохнуться поросятам, которые находились на ферме», — сообщили в ведомстве.



Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Всего привлекались десять человек и три единицы техники. На ликвидации возгорания работала пожарная команда Корниловского сельсовета.



