Свободно не вздохнуть. В 8 из 10 баллов оценили уровень загрязнения воздуха в Новосибирске

Сегодня утром, 7 февраля, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составил 8 баллов, следует из данных сервиса по мониторингу качества воздуха AirVoice. Максимальный уровень загрязнения составляет 10 баллов.

«Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна», — говорится в сообщении сервиса.

Хуже всего складывается обстановка на улицах Немировича-Данченко и Линейной, где уровень загрязнения воздуха так же составляет 8 баллов. Чуть лучше ситуация на Сибирской и улице Горького и, где зафиксировано семибалльное загрязнение.