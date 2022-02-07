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Свободно не вздохнуть. В 8 из 10 баллов оценили уровень загрязнения воздуха в Новосибирске

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Горожанам не рекомендуют выходить из дома и открывать окна.

Сегодня утром, 7 февраля, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составил 8 баллов, следует из данных сервиса по мониторингу качества воздуха AirVoice. Максимальный уровень загрязнения составляет 10 баллов.

«Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна», — говорится в сообщении сервиса.

Хуже всего складывается обстановка на улицах Немировича-Данченко и Линейной, где уровень загрязнения воздуха так же составляет 8 баллов. Чуть лучше ситуация на Сибирской и улице Горького и, где зафиксировано семибалльное загрязнение.

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