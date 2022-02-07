В новосибирских такси резко упала стоимость проезда

Водители и клиенты новосибирских такси отмечают существенное снижение цен на поездки в агрегаторах. С февраля стоимость поездки в одну и ту же точка стала в два раза дешевле.

Водители жалуются на то, что их заработки снижаются с середины января — праздники позади, а из-за пандемии люди чаще сидят дома, поэтому спрос на заказы уменьшился.

Представители популярных агрегаторов такси отмечают, что повышенный ценник был именно в новогодний период из-за растущего спроса на такси. К февралю ситуация полностью стабилизировалась и вернулась прежняя стоимость поездок, без наценок. Кроме того, на цену поездки влияет довольно теплая погода, пандемия и всеобщая «удаленка», а также даже число пробок на дорогах.

Вместе с тем водители надеются, что их заработки вновь вырастут на 23 февраля и 8 марта.