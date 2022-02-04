Когда закроют мусорный полигон на левом берегу?

Через полтора года в Новосибирске планируют закрыть Левобережный мусорный полигон. В текущем году городские власти должны найти альтернативную площадку для складирования мусора.



«Для меня стало неприятной новостью, что Левобережный полигон перегнал по объемам мусора Гусинобродский. Ставлю на этот год задачу — найти альтернативные площадки для складирования твердых коммунальных отходов, — отметил мэр Анатолий Локоть во время совещания в департаменте ЖКХ и энергетики.



Как сообщает пресс-центр городской администрации, на проектирование и строительство нового полигона потребуется не менее двух лет. Из-за этого властям нужно найти источник финансирования работ.