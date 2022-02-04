Андрей Травников оценил реализацию нацпроектов в Новосибирской области в 2021 году

Губернатор Андрей Травников положительно оценил итоги реализации национальных проектов в регионе в прошедшем году в ходе отчета перед законодательным собранием.

«Несмотря на всю бюджетную неопределенность, связанную с пандемией, на серьезные изменения макроэкономической ситуации и, возникшие в связи с этим сложности с поставками материалов, оборудования, выполнения работ, в целом исполнение национальных проектов было очень хорошим. Мы реализовали мероприятия на 32 млрд 368 млн рублей. В полном объеме – на 98,5 % – выполнили свои обязательства по федеральным средствам. Уровень освоения средств областного бюджета был несколько ниже, так что общее кассовое исполнение составило 91,6 %. Это выше и среднероссийских, 91,2%, показателей, и среднего показателя по СФО, 89,6 %», — отметил глава региона.



Благодаря реализации нацпроектов, введены в эксплуатацию 2 школы и 8 детских садов, 7 автоклубов, создано 105 «точек роста», открыто 6 модельных библиотек, отремонтированы семь зданий школ искусств, созданы 4 виртуальных концертных зала, кинозал в ДК в Кольцово, расселены 4 025 человек из 63 тысяч кв. метров аварийного жилья, в нормативное состояние приведено 315,6 километров автодорог, благоустроено 116 дворов и 71 общественное пространство.



На базе Центральной клинической больницы создан еще один Региональный сосудистый центр, он обслуживает жителей двух районов Новосибирска, Бердска, Искитимского, Черепановского, Маслянинского и Сузунского районов. Переоснащены два региональных сосудистых центра и три первичных сосудистых отделения. Для них закуплено более 450 единиц медтехники, в том числе «тяжелой».



Созданы 5 новых центров амбулаторной онкологической помощи – в Барабинске, Тогучине, Бердске, Черепаново и Советском районе Новосибирска. Они готовы обслуживать более 600 тысяч жителей 11 районов и городов Новосибирской области.

Фото: архивы пресс-служб