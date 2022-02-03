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На улице Потанинской установят гигантскую бронзовую маску

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Высота арт-композиции составит 2,5 метра.

В Центральном районе Новосибирска, на улице Потанинской, 8, появится новый арт-объект под названием «Архитектура» — бронзовая маска в трех рамах на пьедестале из гранита. Соответствующая информация появилась на сайте государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Согласно документам, общая высота композиции — 2,5 метра, высота маски — 1,3 метра. Автор арт-объекта — новосибирский скульптор Юрий Шахоян. В акте говорится, что помимо установки маски проект также предполагает: замену покрытия пешеходных дорожек и площадок; озеленение территории (посадку низкорослых кустарников, подсев газона, санитарную обрезку деревьев, кустарников); ремонт бордюрных камней.

Все работы проведут на средства частного инвестора. Пока авторы проекта ждут разрешения на установку «Архитектуры» от госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Фото: архивы пресс-служб

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