Для Новосибирска закупят новые остановки на 395 миллионов рублей

В Новосибирске утверждены условия концессии по обустройству новых остановочных павильонов. Как сообщили в городской администрации, в рамках концессии должно быть установлено 140 навесом и 70 навесов с павильонами. Кроме того, придется провести реконструкцию здания на проспекте Дзержинского, 79, где планируют разместить единый пункт управления.



«Остановочный навес и павильон должны представлять собой модульную конструкцию из металлического профиля, обеспечивающую удобную замену любого поврежденного элемента. В комплектацию остановочного навеса входят: коммуникационное оборудование (доступ в Интернет), оборудование двусторонней связи с экстренными службами «тревожная кнопка» (112), оборудование системы освещения, система круглосуточного видеонаблюдения, специализированное программное обеспечение, обеспечивающее работу оборудования, информационное навигационное оборудование, разъемы для зарядки мобильных устройств (USB), система бесплатного доступа пассажирам в интернет (Wi-Fi)», — рассказали в пресс-центре мэрии.



Павильоны при остановках должны быть остеклены прозрачным стеклом и иметь боковые или задние входы. Информационные вывески могут располагаться на фризе павильона, на входной двери и в витрине. В мэрии отметили, что запрещено размещение рядом с павильонами стоек-витрин, холодильников и прочего оборудования.



Обязательный объем инвестиций – не менее 395 миллионов рублей.