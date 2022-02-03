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Минпромторг Новосибирской области опубликовал постановление о новых противоковидных мерах

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Кого коснутся ограничения?

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области опубликовало проект постановления о новых ограничениях, направленных на борьбу с пандемией.

Согласно документу в гостиницы и отели можно будет заселиться гражданам, имеющим QR-код, справку о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов перед заселением.

Работодателей обязуют отправить на дистанционный формат работы сотрудников возрастом 60 лет и старше, непрошедших полный курс вакцинации и официально не болевших коронавирусом. В целом на «удаленку» нужно перевести 30% штата.

Кроме того, работодателям рекомендуется отправить на четырехнедельный офлайн-формат сотрудников, имеющих хронические заболевания, для прохождения вакцинации. При вакцинации рекомендуется освободить сотрудника от работы на два дня с сохранением заработной платы.

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