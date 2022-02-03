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Операция «Чистое небо»: городские власти планируют убрать провода на столбах в центре Новосибирска

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Портящие урбанистический пейзаж провода спрячут в колодцы и канализационные каналы.

Мэрия Новосибирска займется проводами на столбах в центре города, которые портят его внешний вид. Об этом сообщил Анатолий Локоть в прямом эфире, который провел в своем инстаграме.

«У нас есть проблема с висящими проводами. Существуют технологии, но они затратные. И мы планируем такую работу под условным названием „Чистое небо“. И задача — убрать все эти провода, спрятать в соответствующие канализационные каналы и колодцы», — сообщил градоначальник.

Провести подобные работы городская администрация планирует с привлечением частных компаний, прежде всего, связных. «При их поддержки надеемся решить какую-то часть этой проблемы, хотя бы в районе центра города», — отметил мэр.

Фото: 2ГИС

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