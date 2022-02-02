Андрей Травников рассказал о новых антиковидных мерах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время большого интервью ngs.ru раскрыл список новых ограничительных мер, которые примут до пятницы, 4 февраля, в связи с очередной коронавирусной волной. Их анонсировали еще в понедельник, но точный список мер никто публично не озвучивал.



«Во-первых, продолжается так называемый всеобщий карантин в школах: для разных классов форма карантина, как вы знаете, варьируется. Второе, мы рекомендуем работодателям до 30% работников перевести на удаленный формат работы. В обязательном порядке потребуем, чтобы невакцинированные люди в возрасте 60+ находились дома на самоизоляции. Точечное дополнительное решение — необходимость предъявления справок ПЦР при заселении в гостиницы и гостевые дома на территории Новосибирской области.



Запрет проведения спортивных, культурных массовых мероприятий, в том числе межрегиональных и межмуниципальных, за исключением командных видов — таких как волейбол и хоккей со зрителями. Все остальные мероприятия минимизируем, проводим только в том случае, если они являются отборочными, необходимыми нам для участия в последующих федеральных или международных соревнованиях», — сообщил глава региона.



Андрей Травников подчеркнул, что масштабных решений вроде остановки работы отдельных отраслей принимать не планируется.



«Если ситуация будет осложняться, на следующей неделе посмотрим, может быть, какие-то решения будем принимать. Что касается решений этой недели, я их практически все перечислил. Они будут приняты на этой неделе — в четверг или пятницу на заседании правительства», — сказал губернатор