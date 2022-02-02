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25 новосибирских школ вошли в федеральную программу по капремонту зданий

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13 из них будут отремонтированы в текущем году, остальные 12 — в течение двухлетнего периода 2022-2023 годов.

Замгубернатора Сергей Нелюбов лично проинспектировал работы в Безменовской школе Черепановского района, которая в числе трех школ региона вошла в федеральную программу по капремонту зданий школ в прошлом году.

В 2021-м Безменовская средняя общеобразовательная школа постройки 1964 года была полностью обновлена после комплексного капитального ремонта. На эти цели в общей сложности было направлено порядка 70 млн рублей, большая часть которых – из федерального бюджета, около 15 млн рублей – из областного бюджета, 1,5 млн рублей направил муниципалитет.

Заместитель губернатора также подчеркнул, что Безменовская школа вошла в федеральную программу по капитальному ремонту зданий школ, в которой Новосибирская область принимает активное участие.

«С 2022 года федеральная программа продолжилась в обновленном варианте. Есть одногодичный цикл ремонта, в который вошли 13 школ региона. Еще 12 школ будут отремонтированы в течение двухлетнего периода 2022-2023 годов. В общей сложности в программу включены 25 школ Новосибирской области. В соответствии с поручением президента РФ эта программ реализуется до 2026 года. Такая программа для образовательных организаций очень значима. Помимо того, что мы строим новые школы в регионе, вопрос капитального ремонта действующих школ также остается ключевым, поэтому мы и дальше будем принимать участие в этой программе», – отметил Сергей Нелюбов. Школы для участия в проекте отбираются Министерством просвещения РФ по определенным критериям, учитывающим степень износа.

Фото: архивы пресс-служб

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