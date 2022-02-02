25 новосибирских школ вошли в федеральную программу по капремонту зданий

Замгубернатора Сергей Нелюбов лично проинспектировал работы в Безменовской школе Черепановского района, которая в числе трех школ региона вошла в федеральную программу по капремонту зданий школ в прошлом году.

В 2021-м Безменовская средняя общеобразовательная школа постройки 1964 года была полностью обновлена после комплексного капитального ремонта. На эти цели в общей сложности было направлено порядка 70 млн рублей, большая часть которых – из федерального бюджета, около 15 млн рублей – из областного бюджета, 1,5 млн рублей направил муниципалитет.